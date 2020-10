Portugal faz último treino antes da receção à Suécia

A seleção portuguesa de futebol faz esta terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o último treino antes do duelo de quarta-feira com a Suécia, da quarta jornada do Grupo 3 da Liga das Nações de futebol.

Portugal, que vem de um empate a zero em França na última ronda do agrupamento, tinha uma sessão agendada para as 11h00, que será totalmente fechada aos jornalistas, como medida de precaução, devido à pandemia da covid-19.

A FPF reagendou a sessão de trabalho para as 17h00, sem motivo ainda conhecido.

As imagens dos primeiros minutos do treino serão distribuídas à comunicação social através das plataformas audiovisuais da Federação Portuguesa de Futebol.

O selecionador Fernando Santos e um jogador ainda a designar fariam a conferência de imprensa de antevisão às 10h15, mas foi também reagendada para as 19h00. As perguntas dos jornalistas serão efetuadas através de uma aplicação móvel, igualmente por causa do novo coronavírus, a antevisão do encontro com Suécia.

Portugal e França seguem no topo no Grupo 3, com sete pontos, embora a formação lusa tenha para já vantagem na diferença de golos, enquanto a Croácia é terceira, com três pontos, e a Suécia segue no último posto, com nenhum ponto.

O Portugal-Suécia está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanović. O jogo em Alvalade conta com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

[Atualizado às 10h20]