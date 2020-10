Mais casos positivos na seleção não seriam surpresa para médico Henrique Jones

Depois de, na passada semana, José Fonte e Anthony Lopes terem testado positivo, Cristiano Ronaldo é o terceiro caso de Covid 19 na seleção. Um caso que não tem implicações para a realização do jogo com a Suécia, uma vez que todos os restantes jogadores testaram negativo.

Ouvido por Bola Branca, o médico Henrique Jones, que durante vários anos foi o responsável clínico da seleção e lidou com Cristiano Ronaldo, não ficou surpreendido com o caso positivo, apesar de todos os cuidados e testes a que os jogadores têm sido sujeitos. Henrique Jones admite mesmo que Cristiano Ronaldo possa ter defrontado a França já com o vírus.

"Parece-me que este caso do Cristiano ter testado positivo não é de admirar. Sabemos o cuidado que a seleção tem de fazer testes, mas também sabemos do período de janela que existe entre o individuo estar bem fisicamente e fazer 90 minutos de alto nível, como o Cristiano fez no último jogo, mas poder já ter o vírus dentro de si. Mesmo com todos os cuidados e com todos os testes, é possível existirem casos que escaparam ao crivo e que, mais tarde, dão positivo. Há que manter, agora, os testes aos restantes elementos e esperar que o Cristiano continue sem sintomas durante o período de quarentena e depois faça dois testes negativos que lhe permitam voltar aos treinos", referiu.

Mais casos positivos na seleção não seriam surpresa para Henrique Jones

Nesta entrevista a Bola Branca. Henrique Jones admite que outros jogadores possam estar infetados apesar dos testes realizados nesta terça-feira terem resultado negativo.

"Não seria surpresa, de todo. O facto de já terem existido os casos do Fonte e do Anthony Lopes pode ter apanhado outros atletas em período de janela que não manifestaram sintomas, e que agora, passados alguns dias, possam vir a positivar", esclareceu o médico.

Resta saber onde Cristiano Ronaldo irá cumprir o período de isolamento. Decisão passa pela Direção Geral de Saúde, explicou Henrique Jones.

O jogo contra a Suécia está marcado para esta quarta-feira, às 19h45.