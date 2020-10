Fernando Santos: "Ronaldo está isolado no quarto dele, grita cá para baixo"

Veja também:

O selecionador nacional Fernando Santos afirma que Cristiano Ronaldo está a cumprir todas as regras das autoridades de saúde, depois de ter contraído Covid-19, e revela que mantém a boa disposição, apesar dos desenvolvimentos das últimas horas.

"O Ronaldo está isolado no quarto. A partir do momento em que testou positivo, foi para o quarto, cumpriu as regras todas da Direção-Geral da Saúde, está lá isolado no quarto. Ele está lá em cima no quarto dele e grita cá para baixo [risos]”, afirmou Fernando Santos, em declarações à RTP.

O técnico nacional considera que esta "não é uma boa notícia, mas também não foi com o José Fonte nem com o Anthony Lopes. Este não é um caso exclusivo, infelizmente para nós. Já é o terceiro caso”.