Cristiano Ronaldo testa positivo à Covid-19

O teste positivo de Ronaldo foi o motivo para o adiamento da conferência de imprensa do selecionador nacional e de um jogador. Fernando Santos preparava-se para prestar declarações, às 10h15, antes do treino, mas a sessão foi adiada à última hora, assim como o treino.

O restante grupo testou negativo e vai continuar às ordens de Fernando Santos: "Na sequência do caso positivo os restantes jogadores realizaram novos testes esta terça-feira de manhã, todos com resultado negativo, e estão à disposição de Fernando Santos para o treino desta tarde, na Cidade do Futebol".

Quarentena polémica em Turim antes de viagem para Portugal

Cristiano Ronaldo esteve em quarentena obrigatória em Itália, antes de se juntar à seleção nacional.

Todo o plantel da Juventus foi colocado em isolamento, depois de dois funcionários do clube terem testado positivo ao novo coronavírus. O avançado de 35 anos, assim como outros colegas de equipa, foram notificados pelas autoridades de saúde locais por terem deixado o regime de quarentena para se juntar às respetivas seleções, sem autorização.

Segundo um artigo da "Gazzetta dello Sport" desta terça-feira, Ronaldo terá sido uma das vozes mais ativas a contestar a decisão de colocar todo o plantel da Juventus em isolamento e terá sido o primeiro a deixar a concentração, sem esperar por um segundo resultado negativo do teste à Covid-19.

Ronaldo é o terceiro caso de infeção pelo novo coronavírus na seleção nacional, depois de Anthony Lopes, do Lyon, e também José Fonte, do Lille. Mário Rui, que figurava nos convocados, ficou impedido de sair de Itália devido à detecção de vários casos de covid-19 no plantel do Nápoles.

O capitão da seleção não prestou declarações no final do jogo contra a França e o último registo de Ronaldo foi numa fotografia de grupo, à mesa com os restantes colegas de equipa, na segunda-feira.

A seleção portuguesa recebe a Suécia, na quarta-feira, em Alvalade, num jogo a contar para a fase de grupos da Liga das Nações, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

[Atualizado às 15h20]