Andersson: "Infelizmente, Ronaldo gosta de jogar contra a Suécia"

A eficácia de Cristiano Ronaldo contra a seleção sueca já é uma história com vários capítulos e que esta quarta-feira, somará novo episódio quando as duas equipas se encontrarem em Alvalade, para mais um desafio do grupo 3 da Liga das Nações.

É nesse contexto, que em declarações a Bola Branca, o antigo internacional Anders Andersson, diz resignado, mas com um sorriso, que "infelizmente, Ronaldo gosta de jogar contra a Suécia".

Aliás, no último embate, realizado em Estocolmo, no início do passado mês de setembro, terminou com vitória lusa por 2-0, "bis" do capitão das quinas.

Cristiano Ronaldo soma sete golos em sete jogos disputados contra a Suécia, no seu histórico. O jogo mais marcante foi na segunda mão do "play-off" de qualificação para o Mundial 2016, quando Ronaldo apontou um "hat-trick" que carimbou presença na fase final da prova.

Portugal já não é só Ronaldo

No entanto, para o antigo médio de Benfica e Belenenses, e embora Fernando Santos continue a contar com "um dos melhores do mundo", o conjunto português já não se resume ao avançado da Juventus.

"Portugal é o grande favorito e tem uma seleção fantástica, muito disciplinada e com jogadores com muita classe e que jogam nos melhores clubes do mundo", afirma.

O que Anders Andersson não gostou de ver, mas compreende, foi o facto de contra a França, Fernando Santos ter "jogado muito defensivamente", pois utilizou Danilo Pereira e William Carvalho, algo que não deverá repetir contra a Suécia.

A equipa nórdica "será diferente", e demonstrou-o diante da Croácia, onde "um erro defensivo" mesmo no último minuto possibilitou a vitória da Croácia.

O ex-jogador de Benfica e Belenenses fala de uma equipa jovem e que acredita no seu valor, juntando Dejan Kulusevski, atual companheiro de Ronaldo na Juventus, ao recuperado Viktor Claesson e a Alexander Isak. Assim sendo, e mesmo entregando toda a vantagem aos portugueses, considera que este desafio terá outras nuances e vaticina um futuro risonho aos nórdicos, a exemplo da seleção que representou no Euro 2004, onde despontavam Ibrahimovic e Larsson, entre outros.

O Portugal-Suécia está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanović. O jogo em Alvalade conta com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.