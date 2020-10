Noronha Lopes: "Não acredito que Luís Filipe Vieira queira ficar só mais quatro anos no Benfica”

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, não acredita que Luís Filipe Vieira queira ficar apenas mais quatro anos na liderança do clube. Em entrevista a Bola Branca, diz que “a palavra de Luís Filipe Vieira vale muito pouco neste momento”.

"Vieira já disse tudo e o seu contrário e quando ele vem dizer que só estará mais quatro anos no Benfica eu não acredito. Vieira segue um mau exemplo de um outro presidente do futebol português que representa o passado”, lembrou numa alusão a Pinto da Costa, presidente do FC Porto.

A Renascença arranca esta terça-feira as entrevistas aos candidatos à presidência do Benfica com João Noronha Lopes, que não poupa nas críticas ao atual presidente, Luís Filipe Vieira, quem considera que está a mostrar “um enorme desrespeito pelos sócios e pelas eleições” por querer “designar o seu sucessor como se houvesse um príncipe herdeiro”.

O candidato às eleições de 30 de outubro diz que “o Benfica não é uma monarquia”, e que há “muitos benfiquistas capazes de se tornarem presidente do Benfica. "Eu sou um deles”, afirma.

"Temos aqui dois projetos. Um que só fala do passado, diz que está tudo bem, que é preciso mudar pouco, que não tem ideias para o futuro. A única ideia é recuperar um conselho estratégico que já existe nos estatutos. Foge às perguntas dos sócios nas casas, recusa-se debater com outros candidatos, e para quem estar mais um mandato à frente do Benfica é um fardo, vai fazer com sacrifício", atira, criticando Vieira, antes de traçar uma comparação direta ao seu projeto.

"Temos um projeto do futuro, que reconhece o que foi bem feito no passado, mas que projeta o futuro. Tem quase 90 medidas em que aborda todas as áreas do clube, desde gestão desportiva no futebol, ecletismo, colocar os sócios no centro do clube, a ideia da maior transparência e que passa pela internacionalização da marca", explica.