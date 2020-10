Movimento “Servir o Benfica” desiste em favor de Noronha Lopes

O movimento “Servir o Benfica”, liderado por Francisco Benitez decidiu desistir da corrida à presidência do Benfica para apoiar João Noronha Lopes.

O anúncio foi feito, esta terça-feira, num comunicado publicado nas redes sociais.

O movimento explica que a candidatura de Noronha Lopes “apresenta um conjunto de novos rostos e um projeto que acreditamos poder colocar o Sport Lisboa e Benfica no lugar que merece - hegemónico em Portugal, ambicioso e competitivo na alta roda europeia, quer no futebol quer em todas as modalidades em que seja representado".

O movimento dá conta de algumas ideias que foram adotadas por Noronha Lopes na sua candidatura: Revisão Estatutária até ao final de 2021; Revisão do Regulamento Geral de 1968; Campanha sócio da Casa, sócio do Sport Lisboa e Benfica; Criação da figura Provedor do Adepto; Avaliação da criação de central de compras para as Casas do Benfica; Apoio Jurídico a Adeptos; Promover a aprovação de uma carta de ética de Valores Sport Lisboa e Benfica em Assembleia Geral.

Além das propostas a integrar no programa de João Noronha Lopes, Francisco Benitez aceitou, em nome do Movimento, o convite da candidatura de João Noronha Lopes para presidir à Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica.

O movimento “Servir o Benfica” apela ainda a Rui Gomes da Silva, outro candidato à presidência, que “se torne um dos mais importantes apoiantes da candidatura de João Noronha Lopes”.

“Neste momento fulcral da história do Clube, em que urge terminar com o ciclo de dezassete anos de Luís Filipe Vieira, só a união de todos os que defendem a mudança servirá os interesses do Sport Lisboa e Benfica.”