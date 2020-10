​Prémio Vilalva vai permitir à Igreja de Santa Isabel continuar obras de restauro

É o padre José Manuel Pereira de Almeida quem nos abre as portas de Santa Isabel, lá dentro a igreja parece não ter teto. A pintura do artista Michael Biberstein cobre toda a abóbada e revela um céu luminoso. Este é um dos elementos do restauro desta igreja que cuja construção começou antes do grande terramoto de Lisboa e que sobreviveu, como diz a conhecida expressão popular, “resvés Campo de Ourique”.



O projeto de restauro da Igreja de Santa Isabel recebeu este ano o Prémio Vilalva, da Fundação Calouste Gulbenkian. São 50 mil euros que, nas palavras do padre da paróquia, significam “um prémio dado a uma obra em progresso”.

A cerimónia da entrega do prémio decorreu esta segunda-feira na presença do Presidente da República, enquanto toda a parede esquerda daquela igreja de Campo de Ourique está coberta de andaimes.

Os discursos foram escutados ao lado do altar, que também já foi alvo de restauro e que permitiu recuperar a pedra original do lioz, que pesa seis toneladas e estava escondida na sacristia. O padre Pereira de Almeida evocou as palavras do cardeal D. Manuel Clemente, que sublinhou o lado “prestigiante” do prémio, mas destacou também o que chamou de “acompanhamentos”. São esses “acompanhamentos” financeiros que estão a permitir avançar a obra de restauro, contudo, Pereira de Almeida faz questão de lembrar que os “doadores são bem-vindos”.