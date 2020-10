​Tiago Capaz: "João Mário quer estar presente nas próximas competições da seleção"

Tiago Capaz, antigo treinador de João Mário no Sporting, acredita que o médio cedido pelo Inter de Milão pode ser útil no imediato, no clássico de sábado frente ao FC Porto, em Alvalade.

"João Mário traz ao Sporting mais soluções dentro daquilo que é o modelo de jogo do treinador Rúben Amorim. É, também, uma oportunidade de relançar a sua carreira que não tem andado bem nos últimos anos. Perdeu, inclusivé, o lugar na seleção mas ganha aqui um novo alento no Sporting onde já foi feliz e mostrou um nível muito bom", disse em declarações a Bola Branca.



Na opinião de Tiago Capaz, João Mário regressa ao Sporting com o objetivo prioritário voltar à seleção portuguesa.



"O regresso de João Mário ao Sporting tem a ver com a gestão da sua própria carreira. O objetivo é voltar à seleção portuguesa porque se aproximam grandes competições e, naturalmente, quererá estar presente, como todos os jogadores de nível. Foi uma decisão acertada do João Mário, ele conhece bem o clube, o clube conhece-o a ele e não se coloca, aqui, a questão da adaptação", referiu.

Tiago Capaz, adjunto de Luís Gonçalves na seleção de futebol de Moçambique, está neste momento em Portugal com os "mambas" que, esta terça-feira defrontam a seleção de Angola, em Rio Maior. O selecionador de Angola é, também, um português, Pedro Gonçalves. Os três trabalharam na formação do Sporting.

Recorde-se que as seleções de Angola e Moçambique preparam-se para voltar a competir na fase de qualificação do CAN 2021.