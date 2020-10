D. António Marto diz que "no Natal não se pode repetir o que aconteceu na Páscoa"

Por outro lado, “ao longo de todo o ano, registámos a passagem de 4 funcionários à reforma, tivemos 15 demissões por iniciativa do próprio trabalhador, e 18 não renovações de contratos a prazo a termo certo.” Mesmo assim, frisou o padre Carlos Cabecinhas, “aumentámos em 60% os apoios sociais a pessoas e famílias”, apoios que a somar aos que foram concedidos a instituições de solidariedade, totalizam “cerca de 800 mil euros”, não estando aqui incluídos “os apoios que o santuário dá à Igreja em Portugal.”



Sobre a situação, o bispo de Setúbal deu o exemplo da sua diocese. Segundo D. José Ornelas, “tenho paróquias que mesmo a retribuição que o padre costuma receber teve de ser reforçada a nível central da diocese para que não faltasse o essencial”, o que “constitui um problema relevante e prático na vida da Igreja.” Situação que se estende a praticamente todas as paróquias, onde o número de pessoas assistidas pelos serviços da Cáritas “subiu exponencialmente nos primeiros meses.”

CARDEAL ANTONIO MARTO: PANDEMIA É UMA CHANCE

Para o cardeal António Marto, “se, por um lado, a pandemia acelerou a secularização” ela “também é uma chance”, pois “vivemos um tempo de provocação à dimensão religiosa da vida”. Ou seja, “a Igreja não é só números”, mas sim “um desafio para cada um personalizar a fé”. “Isto pode interrogar e não deixa de interrogar muita gente sobre o sentido da sua vida e pode abrir muitos corações à fé”, rematou o cardeal.

A peregrinação de outubro é a última peregrinação oficial do ano ao santuário de Fátima. As celebrações deste dia 12 iniciam-se às 21h30, com a recitação do rosário, seguindo-se a procissão das velas e a liturgia da Palavra. No dia 13, as cerimónias começam às 9h00, com a recitação do rosário, seguindo-se a celebração da Missa, com a bênção dos doentes e a procissão das velas.