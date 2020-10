Covid no Vaticano. Quatro guardas suíços infetados

Veja também:

Um comunicado da Santa Sé divulgado esta manhã informa que há quatro guardas suíços infetados e com sintomas de Covid-19. Os quatro militares foram de imediato isolados.

Os serviços de saúde do Vaticano estão atualmente a realizar testes junto das pessoas que possam ter estado em contacto direto com os guardas infetados.

O comunicado adianta que, “de acordo com as disposições emanadas pelo Governo do Estado da Cidade do Vaticano na semana passada, todos os guardas, que estejam ou não de serviço, usam máscara, dentro e fora de casa, e observam as medidas sanitárias prescritas.”

Aos quatro guardas suíços, juntam-se “outros três casos positivos, encontrados nas últimas semanas entre moradores e cidadãos do Estado do Vaticano, todos com sintomas leves e para os quais foram observadas todas as medidas necessárias de isolamento em suas residências e testes nas pessoas envolvidas”, diz ainda o comunicado.

A Guarda Suíça, conhecida como o "exército mais pequeno do mundo", é responsável pela segurança e defesa do Papa.