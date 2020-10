O que precisa Corona para dar o salto? "Falta mais golo"

Jesús Corona, avançado do FC Porto, acredita que lhe falta "golo" para chegar à elite do futebol mundial. Em declarações à "TUDN", no âmbito dos jogos da seleção mexicana, Corona não esconde a vontade de dar o salto.

"Queremos chegar à elite o mais rápido possível, mas não sabemos quando isso é possível. Acho que me falta mais golo. Tenho de ser mais eficaz no último terço, definir melhor. Mas também creio que isso vai chegar com o trabalho que faço. Tudo o que consegui até agora, consegui-o através de muito trabalho e acredito que, se continuar assim, vou conseguir os meus objetivos", disse.

O mexicano de 27 anos apontou apenas quatro golos na última temporada, mas registou 21 assistências, naquela que terá sido a sua melhor época com a camisola do FC Porto. Corona foi eleito o melhor jogador da última temporada e explica o motivo.

"Acho que foi a regularidade que levou a que fosse distinguido. Dá-me força para seguir em frente, com a mesma vontade de continuar a ganhar. Vivo dias mais regulares, sinto-me cada vez melhor comigo próprio, com o trabalho que desenvolvo. A ideia é essa, ir crescendo a cada ano", terminou.

Corona arranca a sexta época no FC Porto e tem contrato até 2022, com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.