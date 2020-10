Proposta de Orçamento do Estado apresentada terça-feira de manhã

Veja também:

O Governo apresenta ao país a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021 na terça-feira de manhã.

A tradicional conferência de imprensa com a equipa do Ministério das Finanças, liderado por João Leão, está marcada para as 9h00.

O documento foi aprovado no domingo, em Conselho de Ministros eletrónico, e será entregue ainda esta segunda-feira ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.