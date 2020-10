OE 2021: Governo mantém "disponibilidade total para continuar a dialogar”

O Governo mantém total disponibilidade para “continuar a dialogar” com os partidos para a aprovação do Orçamento do Estado para 2021, garante o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

O governante revelou que, na semana passada, o executivo propões um "documento político onde constava um conjunto de compromissos na área do trabalho que estamos disponíveis a assumir".



O Bloco de Esquerda respondeu à proposta no sábado com um conjunto de comentários e no mesmo dia o Governo respondeu à questões do partido de Catarina Martins, dando nota que no domingo tinha que aprovar uma proposta de lei de Orçamento.

O Conselho de Ministros aprovou a proposta de OE 2021, que será entregue esta segunda-feira na Assembleia da República, mas as negociações com Bloco, PCP, Verdes e PAN devem prosseguir, com noutros anos, defende Duarte Cordeiro.

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares falava aos jornalistas no Parlamento, onde esta segunda-feira será entregue a proposta de Orçamento do Estado para 2021.