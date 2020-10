​OE 2021: BE estica a corda até véspera do debate, PCP relativiza e no PSD as opiniões dividem-se

Veja também:

O Bloco de Esquerda (BE) só deve tomar uma decisão sobre o sentido de voto no Orçamento do Estado (OE) para 2021 no fim de semana que antecede o início do debate orçamental. Esta partido tem vindo a aumentar a pressão, ameaçando mesmo votar contra a proposta do Governo tal como é conhecida até agora. Já o PCP tenta diminuir a pressão, considerando prematuro falar em chumbo do OE.



As dúvidas sobre a aprovação ou não do Orçamento do Estado tornaram-se o prato do dia na última semana e tomaram de assalto o dia de apresentação do documento. Para muitos é difícil acreditar que não estamos apenas perante mais uma encenação entre os partidos à esquerda, para ver quem sai cantando "vitória" mais alto do que os outros.

Mas não é disso que se trata, garante à Renascença fonte próxima das negociações. António Costa mantém o namoro com a esquerda, mas do lado do Bloco é para "levar a sério" o que dirigentes do partido têm dito, em público e em privado sobre o facto de não estarem garantidas as condições para compromisso do Bloco de Esquerda no Orçamento do Estado.

Não há condições para isso, embora também ninguém esteja disponível para assumir uma rotura: as propostas continuam em cima da mesa e a pressão vai manter-se, com "negociações até ao fim", acredita uma fonte, que insiste: "Não estamos perante a pressão negocial do costume".