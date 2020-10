Ministro João Leão já entregou proposta de Orçamento no Parlamento

12 out, 2020 - 21:05 • Redação, com Lusa

O que se sabe do OE 2021 O ministro das Finanças, João Leão, entregou esta segunda-feira à noite a proposta de Orçamento do Estado para 2021. O documento chegou às mãos do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, antes das 21h00. João Leão entrou no gabinete do presidente da Assembleia da República pelas 20h58, acompanhado pela secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim, e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, entregando a Ferro Rodrigues exemplares da proposta orçamental em formato digital e em papel.

No final da reunião com o presidente da Assembleia da República, o ministro das Finanças disse aos jornalistas que esta é uma proposta de Orçamento do Estado "boa para os portugueses, sem austeridade e responsável". Para João Leão, será difícil perceber um eventual chumbo deste Orçamento do Estado.

Este é o primeiro Orçamento do Estado de João Leão, que substituiu Mário Centeno na pasta das Finanças. A proposta de Orçamento do Estado para 2021 será votada na generalidade no próximo dia 28 e ainda não tem aprovação garantida. As negociações entre o Governo e os partidos de esquerda vão prosseguir nas próximas semanas. A conferência de imprensa para apresentação pública da proposta de Orçamento do Estado para 2021 está marcada para terça-feira, pelas 9h00, no salão nobre do Ministério das Finanças. A proposta de Orçamento do Estado para 2021 agora entregue na Assembleia da República, que não tem ainda assegurado um princípio de acordo com o Bloco de Esquerda ou com o PCP para a sua viabilização, aponta para uma recuperação da economia portuguesa na ordem dos 5,4%, após uma quebra na ordem dos 8,5% este ano. O défice no próximo ano, de acordo com as projeções apresentadas pelo executivo aos partidos, deverá atingir os 4,3% em 2021, ficando em 7,3% em 2020.