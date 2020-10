Ministro da Ciência com Covid, Governo vai ser testado

Entretanto, a Renascença também sabe que o Presidente da República volta a fazer teste à Covid-19 esta segunda-feira. O Presidente da República este com Manuel Heitor há uma semana e, já depois disso, foi testado duas vezes, nos dias 6 e 7. Mas já tinha decidido voltar a fazer teste esta segunda-feira, devido ás decolações previstas para esta semana, sobretudo a ida a Bruges, na Bélgica, onde vai, na terça-feira, dar a aula inaugural do ano académico 2020-2021 do Colégio da Europa.

"Ontem ao fim da tarde, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi informado que testou positivo à Covid-19. Não tem sintomas e encontra-se em confinamento domiciliário. Em consequência, todos os membros do Governo que participaram na reunião do Conselho de Ministros da passada quinta-feira estão a ser testados, mesmo os que não tiveram um contacto próximo com o MCTES", confirmou, entretanto, o gabinete do primeiro-ministro, em comunicado. "Os resultados dos testes serão conhecidos até ao início da manhã e posteriormente divulgados."

Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, está infetado com Covid-19 e o Governo vai ser testado esta segunda-feira de forma a despistar novos contágios. Trata-se do primeiro caso de um membro do executivo português infetado. A Renascença sabe que o caso foi conhecido este domingo ao fim do dia.

Protocolo em tempos de pandemia

O Governo esteve reunido na quinta-feira em Conselho de Ministros presencial para aprovação do Orçamento do Estado. Este domingo, voltou a haver Conselho de Ministros, mas por via digital para fazer a aprovação formal do documento que deve ser entregue esta segunda-feira no Parlamento.

A situação de infeção de um membro do Governo e a necessidade de proceder a testes e a eventuais quarentenas profiláticas pode, contudo, inviabilizar uma entrega presencial por parte da equipa das Finanças no Parlamento, como é habitual. E pode também trazer alterações à habitual conferencia de imprensa de apresentação do documento.

Além das reuniões do Conselho de Ministros e das reuniões de negociação com PCP, Bloco e PAN, que têm vindo a decorrer nos últimos dias, vários membros do Governo estiveram no sábado na cimeira luso-espanhola, na Guarda, com quase duas dezenas de membros do Governo espanhol, a começar pelo primeiro-ministro, pedro Sanchez.

A comitiva portuguesa, liderada por António Costa, incluiu o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Viera, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, no final do mês de fevereiro, foram diagnosticadas 86.664 infeções pelo novo coronavírus. O número total de vítimas mortais aumenta para 2.080 até este domingo, avança a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal registou mais treze mortes e 1.090 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico divulgado este domingo pela DGS.



