Ministra da Justiça "confia no juízo" de Costa e Marcelo sobre novo presidente do TdC

A ministra da Justiça afirmou esta segunda-feira que não teve intervenção na nomeação do presidente do Tribunal de Contas (TdC), mas que confia no juízo do primeiro-ministro e do Presidente da República da indicação de José Tavares para aquele cargo.

"Eu não nomeio o presidente do Tribunal de Contas, nem sou ouvida nessa matéria", disse Francisca van Dunem ao ser questionada sobre a nomeação do juiz conselheiro José Tavares para presidente do TdC, apesar da polémica gerada pela sua alegada participação numa reunião com membros do Governo de José Sócrates para discutir e analisar o problema das parcerias-público-privadas rodoviárias.

Francisca van Dunem assegurou que desconhece quaisquer referências a José Tavares no inquérito em investigação e que a "única coisa que sabe é que o Presidente da República, conhecendo o currículo do juiz conselheiro José Tavares, entendeu que ele reunia condições de idoneidade para ser nomeado" para suceder a Vítor Caldeira.

"Portanto, confio no juízo do primeiro-ministro e do Presidente da República", concluiu a ministra.