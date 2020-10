Governo cria “programa de estágios” na Função Pública para jovens desempregados

Veja também:

O Governo pretende criar em 2021 um programa de estágios na Administração Pública destinado a “jovens desempregados ou à procura do primeiro emprego na Administração central e local”, de acordo com a versão preliminar do Orçamento do Estado (OE) para 2021 a que a Renascença teve acesso.

A implementação desta medida será da responsabilidade do Ministério das Finanças, Administração Pública e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

No OE2021, o Governo não estabelece nenhum calendário para a abertura de vagas ou dá qualquer informação sobre critérios de seleção dos estagiários.

A proposta de Orçamento do Estado para 2021 foi aprovada este domingo, em Conselho de Ministros eletrónico, e vai ser entregue segunda-feira na Assembleia da República.