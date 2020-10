Candidato a líder da JS. Estágios do IEFP foram “fábrica trituradora de sonhos” nos anos da Troika

Na área do Trabalho, temos um conjunto de propostas no sentido de diminuir e combater a precariedade. E ideias próprias sobre como estimular e proteger o emprego.



É evidente que há um conjunto de obras públicas que o país precisa para poder competir externamente, combater as alterações climáticas, que vão necessitar de pessoas a trabalhar. O Estado não deve ter qualquer tipo de tibiezas em fazer investimento público. E isso é, porventura, a terceira grande área em que a JS pode, quer e deve ter uma intervenção. Quer ter uma intervenção sobre a economia.

A nossa visão da economia é que é fundamental apoiarmos as empresas. E para apoiar as empresas vamos ter de ter um forte estímulo orçamental com fiscalidade mais justa, com investimento público.

Qual é o peso real da agenda da JS dentro do partido? E do Governo?

A JS tem neste momento sete deputados [no Parlamento] e uma deputada na Assembleia Regional da Madeira. Temos também milhares de militantes. A nossa primeira tarefa é, obviamente, mudar a opinião pública e mudar a opinião dentro do Partido Socialista.

Recordo-me que há três anos tive um militante de base que veio a uma iniciativa e que sugeriu que, na mudança do Secundário para o Ensino Superior, pudesse ser transferido automaticamente o direito à bolsa da ação social. Isto passou de uma simples proposta de um militante para uma proposta da JS, primeiro ao nível da federação de Lisboa, depois ao nível nacional, entrou para o programa do PS, no programa de Governo, Orçamento do Estado e hoje em dia é uma realidade.

A mesma coisa para a majoração do complemento de alojamento consoante os custos da habitação numa determinada cidade. Alargámos os passes estudante aos estudantes do ensino profissional. Conseguimos que os trabalhadores estudantes tivessem um certo nível de rendimento isento de IRS. Temos também imprimido no PS uma nova ambição na área das alterações climáticas.

Se olharmos para a história, a JS esteve em vários momentos marcantes para os jovens em Portugal, desde o fim do serviço militar obrigatório até à legalização do casamento das pessoas do mesmo sexo. E não esquecer a legalização da Interrupção Voluntária da Gravidez.

Tem apenas 26 anos e é o mais jovem deputado na Assembleia da República. No último ano, alguma vez foi vítima de idadismo, as suas ideias foram desconsideradas por ser jovem?

Acho que temos conseguido, todos os sete deputados [JS], mostrar o nosso trabalho, o nosso mérito, e isso tem-nos conquistado espaço dentro do grupo parlamentar do PS. Não farei avaliações em causa própria. Parece-me é que existe, no geral, na política, também no Parlamento, e sobretudo na sociedade, uma enorme desconfiança, [a ideia de] que os jovens não estão à altura de funções de responsabilidade. E aquilo que estou determinado a fazer, em conjunto com a JS, é prová-los errados.