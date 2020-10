Autarquias com luz verde para pedir empréstimo extraordinário por causa da pandemia

Veja também:

Está criada uma almofada para os municípios fazerem face a dificuldades de tesouraria, podendo recorrer a empréstimos extraordinários junto do Fundo de Apoio Municipal, em 2021, desde que "a 31 de dezembro de 2020, cumpram o limite legal de endividamento" previsto na lei.

É o que consta da proposta de lei do Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano que prevê esta medida a "título excecional e no quadro do contexto de pandemia para financiar a despesa corrente".

Os empréstimos, que podem ser de médio e longo prazo, "podem ter uma maturidadede até 10 anos e são autorizados por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais".