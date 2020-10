André Ventura desafia PSD para acordo

Numa carta aberta a Rui Rio, publicada pelo jornal i, André Ventura desafia o líder do PSD a chegarem a acordo.

O líder do Chega defende que este é o momento de encontrar uma plataforma comum de ação política, considerando que o futuro da governação passa pelo Chega e pelo PSD.

Há cerca de um mês, na convenção do partido, em Évora, André Ventura tinha descartado acordos à Direita.

“Escrevo-lhe esta carta aberta num momento particularmente complexo da nossa vida política nacional: a entrega à AR de um Orçamento do Estado incompetente e ineficaz”, começa o líder do Chega na carta destinada a Rio.

Ventura acusa o PSD de continuar a “ter dificuldade em afirmar-se como verdadeira alternativa ao PS”, sublinhando que o Chega não será “muleta de nenhum governo social democrata. “Não seremos o CDS do século XXI. Somos um partido de valores e propostas, não procuramos ministérios nem secretarias de Estado. Viemos para transformar Portugal e não abdicaremos disso”.

Recordando que o Chega submeteu, no início da nova sessão legislativa, o seu projeto de revisão constitucional, André Ventura diz ser fundamental “a abertura do PSD para analisar, discutir e propor alterações a esta iniciativa do Chega”.