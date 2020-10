Operação "Viajar sem pressa" coloca mais radares na estrada esta semana

Chama-se “Viajar sem pressa” a operação que GNR, PSP e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), vão lançar entre os dias 13 (já amanhã) e 19 de outubro. A iniciativa insere-se no Plano Nacional de Fiscalização de 2020.

O excesso de velocidade é o objeto principal desta campanha, uma vez que é uma das principais causas de acidentes na estrada.

Assim, umas das medidas previstas é uma fiscalização 24/24 horas por parte da ANSR, através da sua rede de radares (SINCRO).

Além disso, estão previstas operações de fiscalização realizadas pela GNR e pela PSP, com especial incidência no cumprimento das regras do Código da Estrada e da legislação complementar relativas à velocidade.