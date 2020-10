Governo quer agilizar app Stayaway Covid e dar formação aos médicos

Veja também:



O Ministério da Saúde quer agilizar a aplicação Stayaway Covid e já consultou a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPC) para introduzir modificações.

A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Luís Goes Pinheiro, na conferência de imprensa de balanço da pandemia de Covid-19.

“Esta é uma aplicação que assenta na liberdade de descarregar, de usar, de inserir o código que é gerado e de contactar o SNS24 se for considerado contacto de alto risco. No entanto, é importante que tudo o que podemos fazer para agilizar a app será bem-vindo”, defende Luís Goes Pinheiro.

“Como sabemos esta é uma app que teve uma grande preocupação com o respeito dos dados pessoais. Dentro desse quadro legal vamos tentar criar condições para agilizar algumas situações relacionadas com a app”, referiu o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

A tutela também vai “intensificar”, em cooperação com a Direção-Geral da Saúde (DGS), “a formação dos médicos” que são responsáveis por inserir na aplicação os códigos de quem está infetado, “para que não haja dúvidas sobre que operações têm que ser feitas”.

Sobre o número de notificações geradas até agora, Luís Goes Pinheiro considera que estão “em linha com outros países europeus” e dá alguns exemplos.

“A Áustria ronda os 900 mil downloads e teve 56 códigos carregados, Itália tem mais sete milhões de downloads e 257 códigos carregados, Finlândia que começou mais ou menos na altura que Portugal começou tem 2,3 milhões de downloads e 158 códigos carregados”, sublinha.

Portugal regista mais 1.249 casos e 14 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, avança o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Pelo quinto dia consecutivo foram registados mais de mil infeções.

Desde o início da pandemia, as autoridades de saúde nacionais confirmaram um total de 2.094 óbitos e 87.913 infeções pelo novo coronavírus.

EVOLUÇÃO DA COVID-19 EM PORTUGAL