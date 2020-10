Covid-19: Teste realizado a Marcelo com resultado negativo

Veja também:



O teste para diagnóstico de infeção com o novo coronavírus realizado esta segunda-feira pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, deu resultado negativo, segundo fonte da Presidência da República.

De acordo com a mesma fonte, a realização deste teste já estava prevista para hoje, antes da deslocação do Presidente da República a Bruges, na Bélgica, onde vai dar a aula inaugural do ano académico 2020/2021 do Colégio da Europa, na terça-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve há oito dias numa iniciativa com o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, a quem entretanto foi diagnosticada infeção com o novo coronavírus, divulgada neste domingo.

No entanto, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esclareceu hoje que esse encontro com cientistas em que ambos participaram no dia 4 de outubro, no Antigo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, aconteceu ainda "antes da fase infecciosa" do ministro e, portanto, sem risco de infeção para o Presidente da República.

Depois de ter sabido que o conselheiro de Estado António Lobo Xavier estava infetado com o vírus que provoca a doença covid-19, o Presidente da República informou ter realizado três testes de diagnóstico nos dias que se seguiram à reunião de 29 de setembro do Conselho de Estado, todos com resultado negativo.

