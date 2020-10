Covid-19 por concelho. Vidigueira junta-se à lista e Lisboa e Porto registam maior aumento de casos

Há, neste momento, 290 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19, o que representa 94% do total. Apenas 18 concelhos permanecem livres de Covid-19, em Portugal.

O município da Vidigueira, no distrito de Beja, junta-se à lista da DGS, com três casos de infeção pelo novo coronavírus.

De acordo com o mesmo documento, Lisboa ultrapassa os sete mil infetados e Sintra supera a barreira dos seis mil casos. Do total de concelhos, 202, isto é 65%, registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19, nos últimos sete dias.

O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença, atrasos no registo dos dados no SINAVE.

Os dados divulgados dão conta de apenas 86% do total de infetados, registado em Portugal, estando em falta 12.008 casos. À Renascença , a Direção-Geral da Saúde adianta que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência".

Lisboa continua a ocupar o topo da tabela com um total de 7.460 infetados com o novo coronavírus , seguido de Sintra (6.110), Loures (3.594) e Amadora (3.268).

Em unidades de cuidados intensivos estão 128 doentes com o novo coronavírus. São mais quatro em 24 horas, numa altura em que os hospitais portugueses começam a sentir a pressão do aumento do número de casos.

Esta segunda-feira há 877 pessoas internadas com Covid-19 nos hospitais portugueses, mais 34 em comparação com o balanço anterior.

Portugal soma mais 924 casos ativos, num total de 32.321, e há 48.844 pessoas em contactos de vigilância, um aumento de 431.

Em relação aos dados dos recuperados da Covid-19, um total de 311 pessoas ficaram livres da doença nas últimas 24 horas.



O Norte do país é a região com maior aumento de casos, esta segunda-feira. Há mais 602 infeções e oito mortes naquela zona do país.



Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 505 casos e seis óbitos, a região Centro com 87 casos, o Algarve com mais 27 infeções, o Alentejo com mais 15, Madeira com 10 e Açores com três.

Covid-19 por região em Portugal