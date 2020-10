Covid-19 no Governo. “Vírus é democrático e protocolos são iguais para todos”

“É um vírus democrático, todos estamos expostos e todos temos de fazer por nós para reforçar as medidas de segurança. O Trabalho da DGS é técnico, de avaliação e estratificação do risco, e foi isso que fizemos e continuaremos a fazer. O inquérito epidemiológico foi feito, a estratificação de risco foi devidamente avaliada e em função desse processo foram tomadas as decisões”, explica.

“O doente Covid, a partir do momento em que é confirmado, recebe das autoridades de saúde as referidas indicações que deve seguir e que são as mais adequadas. Essas indicações de identificação, testagem e isolamento são iguais para todo e qualquer cidadão”, assegura ainda o secretário de Estado, que remeteu toda a qualquer outra informação sobre este caso do ministro do Ensino Superior para o gabinete do primeiro-ministro.

A diretora-geral da Saúde explicou então que no caso do ministro Manuel Heitor foi possível, através do inquérito epidemiológico determinar a partir de que ponto este estaria com capacidade de infetar. “Obviamente excluímos pessoas que tenham estado em contacto com ele nos dias anteriores à sua capacidade de infetar”, disse.

Graça Freitas acrescentou ainda que embora Manuel Heitor e o Presidente da República tenham estado juntos num encontro recentemente, “este contacto ocorreu antes de ele estar na fase infeciosa, pelo que não foi considerado para efeitos de rastreio.”

Portugal regista esta segunda-feira 1.249 novos casos de Covid-19 e 14 mortes por causa da doença. É o quinto dia consecutivo em que o número de novos casos ultrapassa o milhar.

