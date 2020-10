​Cancro da mama: “Falta empatia e verdade nesta doença”

Todo os anos, surgem em Portugal 7.000 novos casos de cancro da mama, ao ritmo de 19 por dia. Com uma maior prevalência sobre as mulheres (2% de homens), o cancro da mama vitima mortalmente 1.500 mulheres por ano.

Dulce Carvalho, 59 anos, enfermeira gestora da unidade de cirurgia geral do IPO de Coimbra, há mais de duas décadas, revela que os casos correspondem a mulheres cada vez mais jovens. “Há mulheres cada vez mais jovens a aparecem no serviço com cancro da mama. Talvez devido a esta vida que levamos, ao stress e ao rastreio (há cada vez mais pessoas rastreadas)”, afirma a responsável em tarde de inauguração da mostra fotográfica “Sweet October”, de Ana Bee, no átrio do IPO de Coimbra. A enfermeira Ana Filipa Sousa sublinha a necessidade de uma verdadeira empatia, “através da linguagem que deve ser direcionada e cuidada, de acordo com a singularidade de cada doente”. “Nem sempre dizer a um doente que vai ficar tudo bem, numa alegria excêntrica, é o que ele quer ouvir”, diz a profissional de saúde. A enfermeira Dulce Carvalho destaca, por isso, a importância do IPO de Coimbra acolher a “Sweet October”, concebida pela artista Ana Paula Lopes.



“Enquadra-se num movimento que ela criou de mostrar uma empatia de doentes que vivenciaram o cancro da mama e para darem o seu testemunho. Todas estas fotografias demonstram que estas pessoas estão de bem com elas próprias. Não só mulheres, nem só de Coimbra, mas também do IPO do Porto. Não esquecer que temos 2% dos homens”, diz Dulce Carvalho, enquanto aponta para uma das fotos que mostra um homem que recebeu o diagnóstico de cancro da mama. Para a enfermeira gestora da unidade de cirurgia geral do IPO de Coimbra, “falta empatia e verdade nesta doença, demonstrando que é preciso colocarmo-nos no lugar do outro, mas nem sempre isso é fácil e por isso é que estamos cá, enquanto profissionais de saúde”, assume. A exposição estará patente no átrio do edifício de Ambulatório do IPO de Coimbra, com acesso reservado, respeitando-se, deste modo, as condições de segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde.