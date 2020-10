Alfândega da Fé. Infantário encerrado e turma em casa

Veja também:



O infantário da Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, está encerrado devido à existência de dois casos de Covid-19.

“O infantário vai manter-se encerrado e os seus colaboradores e crianças em isolamento profilático, por indicação da Autoridade de Saúde e pelo período indicado pela mesma”, informa a provedoria desta instituição.

Duas colaboradoras do infantário testaram positivo e uma outra apresentou resultado inconclusivo.

Em comunicado, o provedor da instituição, Carlos Pousado assegura a “todos, e em particular aos utentes e colaboradores”, que estão, “desde o primeiro momento, em articulação com as autoridades competentes, a adotar todas as medidas adequadas a mitigar os eventuais perigos que possam decorrer das situações detetadas”.

Na vila de Alfândega da Fé também uma turma da Escola do 2.ª, 3.ª ciclos e secundária, onde se registaram casos positivos, está com ensino à distância, como medida de prevenção.

“Neste momento, queremos transmitir-vos que existem sete casos ativos, todos na sede do concelho e relacionados com a primeira situação registada, a quem manifestamos a nossa solidariedade e desejo de rápida recuperação”, informa autarquia.

A autarquia de Alfândega da Fé acrescenta que, devido a esta situação, várias famílias do concelho “atravessam um momento particularmente difícil, mas absolutamente necessário para travar possíveis contágios na comunidade”.

“É de extrema importância que o isolamento profilático seja rigorosamente cumprido”, apela a autarquia, assegurando “todo o apoio necessário a estas famílias”, com quem está em contacto, quer “através da proteção civil, da autoridade de saúde ou das instituições locais que estão a cooperar ativamente e a trabalhar em parceria”.

O município indica ainda que “para reforçar o apoio e a resposta a todas estas situações, a equipa de proteção civil municipal vai ser reforçada com uma enfermeira, cedida pela Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé, que fará uma monitorização diária das famílias enquanto se mantiverem em isolamento”.

É também disponibilizado apoio psicológico, via telefone, para toda a população, através da Linha Verde 800 210 109.

A autarquia reforça o apelo à população, “para que sejam cumpridas as regras de segurança e proteção, como o uso de máscara, a higienização das mãos e o cumprimento do distanciamento físico e social”.

“O momento que se vive requer de todos sem exceção a máxima responsabilidade e bom senso. Outras medidas poderão vir a ser tomadas nas próximas horas e dias”, conclui a autarquia em comunicado.