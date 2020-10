OMS diz que o “confinamento só serve para ganhar tempo”

Na opinião pessoal deste responsável da OMS, “o pior [da pandemia] ainda não passou” e o novo coronavírus “ainda está no princípio da sua convivência com a raça humana”.

“Na Organização Mundial da Saúde, não defendemos o confinamento como o principal meio de controlo deste vírus”, afirmou na entrevista. “Um bloqueio só se justifica para ganhar tempo, para nos dar algum ‘espaço para respirar’ e reconstruir a estratégia de testes, o sistema de deteção de contactos, as organizações locais, de maneira a que, findo o confinamento e no caso de novos surtos, consigam reagir muito elegante”, afirmou.

E, “porque este vírus vai cá andar ainda por muito tempo, há perceber como manter a economia a funcionar e o número de casos em baixo. Penso que será o irá acontecer depois desta bolha”, considerou o responsável.

Mas, afinal, o que é esse “caminho do meio”?

“O caminho do meio é implementar defesas robustas contra este vírus, para quando voltar a fortalecer-se nalgum local, possamos atacá-lo e acabar com os surtos rapidamente. Para isso, precisamos de duas coisas: serviços de saúde locais muito bem organizados, com capacidade para fazer testes, controlar os contactos e manter as pessoas em isolamento”; em segundo lugar, isto “resulta melhor se estivermos todos juntos neste combate e as pessoas estiverem colaborarem”.

Como? “Mantendo o distanciamento, usando a máscara, lavando as mãos, não saindo de casa se estiverem contaminados ou com sintomas e protegendo os mais vulneráveis”, aponta Nabarro.

“Se conseguirmos fazer isto, podemos ultrapassar isto. É o que os países de Leste têm feito. A Alemanha está a ter um bom resultado e o Canadá também”, refere ainda.

O responsável apontou depois os prejuízos causados pelos confinamentos na economia global, com “apenas uma consequência que ninguém deve nunca menosprezar: tornar os pobres muito mais pobres”.

“Veja o que aconteceu com os pequenos agricultores em todo o mundo. Veja o que está a acontecer com os níveis de pobreza. Tudo indica que podemos a pobreza mundial pode vir a duplicar no próximo ano”, avisou.