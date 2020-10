Nobel da Economia para Paul Milgrom e Robert Wilson

"Os leilões estão por toda parte e afetam nossa vida quotidiana. Os premiados deste ano em Ciências Económicas, Paul Milgrom e Robert Wilson, aprimoraram a teoria dos leilões e inventaram novos formatos de leilão, beneficiando vendedores, compradores e contribuintes em todo o mundo", refere ainda a academia na conta oficial no Twitter.

O Prémio Nobel da Economia foi atribuído este ano a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson pelos "melhoramentos feitos na teoria do leilão" e por terem "inventado novos formatos de leilão, beneficiando vendedores, compradores e contribuintes em todo o mundo", anunciou a Real Academia das Ciências sueca.





Estes novos formatos de leilão foram usados em rádio, nas quotas de pesca, em pistas de aterragem de aeronaves e permissões de emissão.

No seu trabalho, Robert Wilson demonstrou por que licitantes racionais tendem a fazer lances abaixo da sua melhor estimativa: estão preocupados com a maldição do vencedor, isto é, pagar muito e perder.