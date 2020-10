​Bielorrússia vai usar armas de guerra contra manifestantes

A polícia da Bielorrússia está autorizada a usar armas de combate contra os manifestantes que nos últimos meses têm protesto contra o Presidente Lukashenko.



A ordem partiu o ministro do Interior, que considera que os protestos nas ruas do país contra o Governo são cada vez mais “radicais”.

“Os protestos, que se transferiram em grande medida para Minsk, tornaram-se organizados e extremamente radicais. Por isso, os funcionários do Ministério do Interior e as tropas nacionais vão continuar nas ruas e, se necessário, vão usar equipamento especial e armamento militar”, refere o ministério, em comunicado.

A polícia deteve mais de 700 pessoas nas manifestações de domingo e utilizaram canhões de água e cargas com bastões para dispersar a multidão que exige novas eleições presidenciais.

Desde 9 de agosto que dezenas de milhares de bielorrussos protestam nas ruas do país contra o Presidente Alexander Lukashenko, que foi declarado vencedor das eleições que a oposição dizem ter sido fraudulentas.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia acordaram esta segunda-feira aplicar sanções contra o regime de Lukashenko, devido ao agravamento da repressão contra os manifestantes.