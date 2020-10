Sucesso português no Giro. "​Ciclistas nunca pararam de treinar”, nem com a pandemia

Mesmo durante o estado de emergência, os ciclistas portugueses nunca foram impedidos de treinar e isso pode ser a chave do sucesso dos ciclistas portugueses nas provas internacionais.



Em entrevista a Bola Branca, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, explica que o segredo para o grande desempenho dos ciclistas lusos no Giro d’Italia pode estar relacionado com as restrições impostas, ou não, pela DGS.

“Os nossos ciclistas em Portugal nunca foram impedidos de continuar a treinar e isso pode ter contribuído para estes desempenhos” diz à Renascença, completando que “durante o estado de emergência, em Espanha e Itália, era proibido andar de bicicleta na rua”.

Rúben Guerreiro venceu a nona etapa da Volta a Itália, uma prova que é liderada por João Almeida.

O presidente da Federação e ex-ciclista acredita que estes resultados podem ser uma grande ajuda para a modalidade em Portugal, na medida em que “todos nós precisamos de ídolos, em todas as modalidades são estes campeões que mobilizam os jovens” e pode ser importante para a dinamização da formação.

Delmino Pereira mostrou-se muito satisfeito pelos desempenhos de João Almeida e Rúben Guerreiro, dois atletas há muito identificados como tendo esta capacidade.

Sobre o desempenho de Rúben Guerreiro, o líder da Federação refere que “esperavam que a qualquer momento pudesse vencer uma etapa, sendo a etapa de ontem [domingo] é uma das mais duras do Giro d’Italia”.