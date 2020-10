Mais três medalhas para Portugal

A seleção portuguesa de ciclismo de pista conquistou esta segunda-feira três medalhas de prata nos Europeus de sub-23 e juniores, com os segundos lugares de Maria Martins, em eliminação, Iuri Leitão, em scratch, e Daniela Campos, na corrida por pontos.

Na cidade italiana de Fiorentuola d'Arda, Maria Martins terminou no segundo lugar a prova eliminação para sub-23, na qual ciclista natural de Moçarria, no concelho de Santarém, foi apenas batida pela italiana Chiara Consonni. A holandesa Mylene de Zoete concluiu a prova no terceiro lugar.

Nestes Europeus, a jovem ciclista já tinha conquistado a medalha de bronze em scratch, na sexta-feira, totalizando, aos 21 anos, oito medalhas em campeonatos da Europa e do mundo da especialidade.

Iuri Leitão, que já tinha sido segundo nas provas de sub-23 de eliminação e por pontos, conquistou a medalha de prata em scratch, atrás do polaco Bartosz Rudyk, relegando o belga Tuur Dens para o terceiro posto.

Em juniores, Daniela Campos, depois de se ter sagrado campeã europeia na prova de eliminação, também terminou no segundo lugar a corrida por pontos, com 23 pontos, menos três do que a vencedora, a belga Katrijn De Clercq.

"Estamos focados e nos fatores que, em cada corrida, conseguimos controlar. Não entramos em pista a pensar nas medalhas, mas a pensar em fazer o processo de forma competente. Os resultados que estamos a obter são mérito da qualidade dos nossos corredores e advêm do trabalho, muito e de qualidade, que fizemos em preparação para este Europeu", explicou o selecionador português, Gabriel Mendes, citado pela federação.

Os três elementos da seleção portuguesa, que já conquistaram um total de sete medalhas nestes Europeus, vão disputar as provas de omnium, na terça-feira.