Los Angeles Lakers arrasam Heat e sagram-se campeões da NBA

Os Los Angeles sagraram-se, este domingo, campeões da NBA, ao bater os Miami Heat no sexto jogo das finais, por 106-93, encerrando a série por 4-2. O jogo foi disputado à porta fechada, assim como os restantes jogos do "play-off" e reta final da temporada, num complexo da Disney, em Orlando.

O jogo estava praticamente decidido ao intervalo, com os Lakers a vencer por 63-36. A diferença de 28 pontos é a segunda maior vantagem de uma equipa ao intervalo em jogos nas finais na história da NBA. Os Heat ainda tentaram esboçar uma reação na segunda parte, mas o desfecho estava decidido a vários minutos do final do quarto período.

O grande destaque da partida foi LeBron James, com um triplo-duplo com 28 pontos, 14 ressaltos e dez assistências. Jimmy Butler, visivelmente desgastado durante todo o jogo, não conseguiu estar ao nível dos restantes jogos, tendo apontado apenas 12 pontos. Rajon Rondo apontou 19 pontos e Anthony Davis registou um duplo-duplo com 19 pontos, 15 ressaltos e ainda três assistências.

LeBron James, de 35 anos, volta a vencer o título de campeão na sua segunda temporada nos Los Angeles Lakers.

A maior figura da atualidade da NBA conquista o título pela quarta vez na carreira, depois de ter vencido em 2012 e 2013, nos Miami Heat, e em 2016, nos Cleveland Cavaliers. LeBron venceu também o prémio de "Most Valuable Player" das finais, pela quarta vez.

Os Los Angeles Lakers vencem o 17º título da sua história e igualaram os Boston Celtics como o "franchise" com mais títulos da história da NBA. Chicaco Bulls (6) e Golden State Warriors (6) seguem-se na lista de equipas com mais títulos.

O troféu escapava aos Lakers há dez anos, desde 2010, quando venceram os Boston Celtics, liderados por Kobe Bryant, lenda da equipa que faleceu em janeiro deste ano, num acidente de helicóptero. Os jogadores homenagearam Kobe depois da conquista do título.