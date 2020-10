Vitória de Guimarães anuncia contratação de João Henriques

O Vitória de Guimarães anunciou, através das redes sociais, a contratação de João Henriques como treinador principal, tal como a Renascença anunciou.

O contrato é válido por uma temporada, com mais uma de opção. O treinador integra na sua equipa técnica os adjuntos Luís Morgado, Alberto Carvalho e Mauro Moderno, para além de Moreno e de Ricardo Leite, e já vai comandar o treino desta segunda-feira. A apresentação decorre na terça-feira, em conferência de imprensa, às 12h30.

"O Vitória só por si, é um objetivo aliciante para qualquer um. O Vitória é um clube que gosta de ganhar. Sabemos para onde vamos, ambição com os pés no chão. Vamos ser fortes jogo a jogo. Vamos conquistar o que todos desejamos. Vamos construir uma equipa de sucesso, mas sem adeptos fica a faltar qualquer coisa, precisamos deles para atingir os nossos objetivos", afirmou o treinador aos meios do clube.