Rúben Guerreiro "à campeão"

A vitória do ciclista português Rúben Guerreiro na nona etapa da Volta a Itália é o principal destaque das manchetes dos jornais desportivos nacionais, nesta segunda-feira.

O jornal "A Bola" dá grande destaque ao luso que triunfou no Giro: "À campeão", pode ler-se.

Rúben Guerreiro, de 26 anos, foi o primeiro português a vencer uma etapa da Volta a Itália nos últimos 31 anos.

O empate da seleção nacional em Paris, contra o campeão do mundo, a França, é outro destaque dos jornais. "Só faltou o Éder", pode ler-se no jornal "O Jogo", em referência à final do Euro2016, jogo realizado entre as mesmas duas seleções, no mesmo estádio, na final da prova.

"Paris é nossa", escreve o "Record", em referência a uma "grande exibição a que faltou só o golo".

As lesões de Vertonghen e Taarabt, a possível nova posição de João Mário, a recuperação de Marchesín e a morte de Ângelo Martins são outros destaques da imprensa nacional.