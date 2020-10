Fábio Abreu deixa o Moreirense e ruma à Arábia Saudita

Fábio Abreu, avançado internacional angolano, vai deixar o Moreirense e reforçar o Al-Batin, da Arábia Saudita, sabe a Renascença.

O clube minhoto aceitou uma proposta a rondar os 2,5 milhões de euros. No entanto, o Moreirense não encaixará a totalidade do valor, uma vez que tem apenas uma percentagem do passe do avançado.

O avançado de 27 anos transferiu-se do Penafiel para o Moreirense, no início da temporada 2019/20, mas chegou a acordo com o Gil Vicente antes de ter reforçado os cónegos, que reservam ainda uma percentagem do passe.

Fábio Abreu já esteve em Moreira de Cónegos esta manhã para finalizar os detalhes e deverá viajar para a Arábia Saudita esta semana. O avançado tinha mais dois anos de contrato com o Moreirense.

O Al-Batin subiu à primeira divisão da Arábia Saudita e é treinado pelo português José Garrido, de 60 anos.

Fábio Abreu afirmou-se na I Liga na última temporada, quando apontou 15 golos em 36 jogos no Moreirense. Antes, tinha representado o Penafiel e Marítimo, onde alinhou maioritariamente na equipa B dos insulares. Esta época, Abreu levava já dois golos apontados em três jogos, contra Boavista e Farense.

A saída do internacional angolano do Moreirense deixa Ricardo Soares apenas com duas opções para a frente de ataque: André Luís, reforço do último dia de mercado proveniente do Desportivo de Chaves, e ainda Derik Lacerda, ex-Académica que recupera de lesão.

Caso queira reforçar a frente de ataque, o Moreirense pode apenas recorrer a jogadores livres ou aguardar pelo mercado de janeiro.