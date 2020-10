Porto encomenda estudo para calcular verbas que Estado deve transferir com descentralização

O presidente da Câmara do Porto avançou esta segunda-feira que encomendou à Universidade do Minho um estudo para determinar qual a verba que deve ser entregue pelo Estado, em cada área setorial ao município, no âmbito descentralização de competências.

Na reunião de hoje do executivo municipal onde foi aprovada com o voto contra do PS, a não aceitação da transferência de competências, em matéria de ação social, educação e saúde, para 2021, o independente Rui Moreira reiterou as críticas ao processo de descentralização que considera ser "uma tarefização", "claramente suborçamentada".

"Encomendámos um estudo à Universidade do Minho, no sentido de aclarar para cada competência qual é a verba que deve ser entregue ao município pelo estado central", avançou.

O autarca reiterou ainda as críticas à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), lamentando que nesta matéria "outros interesses" ou preocupações tenham presidido nas negociações com o Governo.

"Mais uma vez lamento que não exista uma coisa chamada ANMP, se dependente de mim o Porto não fazia parte ANMP", declarou.