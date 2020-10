​Governo mantém IVA reduzido nas máscaras e gel desinfetante

Veja também:

As máscaras e o gel desinfetante continuam sujeitos à taxa reduzida de IVA em 2021, segundo a versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado para 2021 a que a Renascença teve acesso.



Esta era uma das medidas excecionais e provisórias decididas pelo executivo, no âmbito do combate à pandemia.

De acordo com o diploma publicado em maio, estava em vigor apenas até ao final deste ano. Agora passa para 2021.

O Orçamento do Estado vai incluir ainda uma isenção temporária de IVA para as transmissões e aquisições intracomunitárias de bens necessários para combater os efeitos da pandemia pelo Estado e outros organismos púbicos, por organizações sem fins lucrativos ou por instituições científicas do ensino superior.