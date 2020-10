Nuno Almeida: "Suécia vai jogar para o ponto frente Portugal"

Portugal defronta a Suécia na quarta jornada da Liga das Nações. A equipa portuguesa lidera o grupo 3 com os mesmos pontos do que a França. A Suécia ainda não pontuou. Soma 3 jogos e três derrotas. Ontem perdeu por 2-1 frente à Croácia por 2-1.

Perante este cenário, Bola Branca convidou Nuno Almeida, que foi observador do Elfsborg da Suécia e hoje coordena o scouting do Rio Ave, a fazer a antevisão ao encontro, esperando uma seleção sueca com uma postura expectante em Alvalade e a jogar para o empate.

"Podemos esperar uma Suécia a jogar num bloco intermédio, a dar a iniciativa de jogo a Portugal, esperando que seja um jogo de posse de bola de 60/40 ou 70/30. Já no primeiro jogo foi uma equipa que esperou muito para ver o que iria acontecer, nunca quis verdadeiramente assumi-la, apesar de ter tido alguma ascendência em alguns momentos, mas era tudo muito fortuito, e com receio que tinham que os melhores jogadores portugueses aparecessem. Neste momento vejo uma Suécia muito expectante e a tentar somar um ponto para tentar evitar a despromoção à Liga B, e uma equipa portuguesa muito motivada", sublinha.

Nuno Almeida conhece bem os suecos e não hesita a apontar Portugal como o favorito no jogo de quarta-feira.

"Portugal é claramente favorito porque desde que venceu o Campeonato Europa tem uma marca de equipa vencedora, marca de equipa com estatuto e de equipa que luta sempre para vencer em todas as competições em que participa. O jogo será difícil porque os suecos vão esperar pela iniciativa de Portugal, que terá de gerir os momentos de transição que é onde pode haver alguns problemas. Olhando para os últimos jogos de Portugal, antevejo um jogo positivo para a seleção portuguesa porque terá muito mais bola e irá ter o protagonismo que gosta de ter nos encontros oficiais”, destaca.