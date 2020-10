Fonseca Santos: “Se Vilarinho não apoiar Vieira, será um profundo ato de ingratidão”

Fernando Fonseca Santos, antigo dirigente do Benfica, faz um balanço positivo do período de Luís Filipe Vieira na presidência do clube e acredita que seria "um auto de profunda ingratidão" se Manuel Vilarinho não apoiar o atual presisente. O ex-dirigente do Benfica na gestão de João Santos e posteriormente com Manuel Vilarinho chegou a presidente do Conselho Fiscal, e onde também se chegou a incompatibilizar com Luís Filipe Vieira.

Desde que saiu do Benfica que não falava publicamente sobre o clube, silêncio que quebrou aceitando conceder este exclusivo rádio, a Bola Branca. Começando até, por fazer um esclarecimento, sobre as divergências antigas que foram mais tarde ultrapassadas, mas que hoje, confessa terem resultado da ideia que cada um tinha para o futuro das águias, naquele que foi momento mais conturbado da história benfiquista, no início do ano 2000. Certo, é que a aproximação entre ambos se deu, como sublinha Fonseca Santos, quando percebeu a “visão de futuro” que o agora presidente encarnado tinha, e da forma como se preparou para impedir que o clube tivesse “perdido o comboio”, proporcionado pelo Euro 2004, com a construção do novo estádio. Obra, como diz, “fundamental para o crescimento” sustentado do emblema da Luz, até aos dias de hoje. Aliás, Fonseca Santos e Luís Filipe Vieira conheceram-se através de Manuel Vilarinho, é por esse motivo que se mostra espantado com a “hesitação do antigo presidente” em apoiar o atual e a lista liderada por João Noronha Lopes, candidato que também chegou a fazer parte dos órgãos socias que sucederam à direção de João Vale e Azevedo.

Nesta entrevista a Bola Branca, Fonseca Santos tem memória de um Noronha Lopes que saiu para aceitar um projeto numa empresa e de um Luís Filipe Vieira que lutou até à exaustão pela construção da nova Luz, e que acabaria por convencer Vilarinho. É sustentado nestes fatos, que o antigo dirigente não percebe a dúvida que possa ter Vilarinho e apesar da sua amizade pessoal com o ex-presidente, recusa perder objetividade, entendendo que se este não se colocar ao lado de Vieira, “é um ato de profunda ingratidão”. A lista para os órgãos sociais com que Luís Filipe Vieira concorrerá às eleições de 30 de outubro, ainda não é conhecida, mas Fonseca Santos afirma que não foi convidado para dela fazer parte. “A resposta sincera passa sempre por uma consideração, que é a da oportunidade e a da razão do convite, e como disse não fui convidado. A resposta politicamente correta, era eu dizer qualquer coisa de ambíguo, de tal maneira, que estando interessado me posicionasse e não estando me colocasse à margem. E eu sou suficientemente inteligente para não cair daí abaixo”. Com uma carreira na advocacia com mais de 50 anos, Fonseca Santos não perde tempo com os casos de justiça e onde aparece o nome do Benfica e também o de Luís Filipe Vieira. O ex-dirigente, pelo que tem acompanhado na imprensa, retira o clube da equação e sobre o presidente, responde sorridente de que o líder das águias “pode estar descansado”. As eleições e o futebol Os resultados desportivos não se podem dissociar da paixão irracional com que os adeptos avançam quando estão perante um ato eleitoral e é por isso que Fonseca Santos, a Bola Branca, começa por chamar a atenção do que afirma ser uma evidência, ou seja, a gestão de Vieira “teve coisas menos boas”, mas para concluir que “o balanço é extraordinariamente positivo”.

No dia 30 de outubro, o atual presidente e candidato terá pela frente “as eleições mais complicadas” desde que assumiu o cargo de líder máximo, mas com convicção Fonseca Santos considera que triunfará com “margem suficiente” e só aponta um adversário com capacidade para convencer uma percentagem que ronde os 20% do eleitorado, Noronha Lopes. Candidato que, como diz, “tem coisas boas que não são originais, e tem coisas originais que não são boas”. No resto, concluiu que há um ponto consensual a todos os candidatos neste arranque de temporada, Jorge Jesus. Desde logo, Fonseca Santos extermina a ideia, no seu ponto de vista, que o regresso do treinador e até o investimento na equipa principal, tenham sido trunfos eleitorais. “Ele [Vieira] tomaria essa decisão, com ou sem eleições. Porque era necessário resolver o problema do treinador e Jorge Jesus é o melhor que o Benfica pode encontrar. Em segundo lugar, o reforço da equipa de futebol, era também indispensável e feito em função de uma pessoa que tem provas dadas”.