Tecto de endividamento das empresas públicas volta a baixar para os 2%

Em 2021, as empresas públicas tornam a ver um limite de endividamento de 2%, igual ao tecto do Orçamento de 2020, mas abaixo dos 3% fixados pelo Orçamento Suplementar aprovado em Junho.

Na proposta de Orçamento do Estado de 2021, aprovada este domingo em Conselho de Ministros, por via electrónica, pode ler-se que "o crescimento global do endividamento das empresas públicas fica limitado a 2 %, considerando o financiamento remunerado corrigido pelo capital social realizado e excluindo investimentos, nos termos a definir no decreto-lei de execução orçamental".

O documento do governo, que será entregue no Parlamento esta segunda-feira pela equipa do ministério das finança, liderado por João Leão, prevê ainda que "as empresas públicas têm assegurada a necessária autonomia administrativa e financeira para a execução das rubricas orçamentais relativas a programas de investimento previstos nos respetivos orçamentos".