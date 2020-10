GNR atenta à circulação de peregrinos em direção a Fátima

Já começou a Operação da GNR para sensibilizar os peregrinos para o cumprimento das regras, na peregrinação de 12 e 13 de outubro. A última peregrinação aniversária deste ano vai ter regras específicas devido à pandemia. Apenas está permitida a presença de seis mil peregrinos no recinto.

Com a limitação de presenças na zona do Santuário, a grande preocupação da GNR é evitar que as pessoas se aglomerem nas zonas circundantes. É o que diz à Renascença o capitão David Ferreira, que garante que, para já, as pessoas estão a responder positivamente ao apelo feito pelo reitor do Santuário.

"Queremos apostar na discrição e na oportunidade de atuarmos preventivamente para que não ocorram ajuntamentos que possam pôr em causa a segurança das pessoas", descreve o capitão. "Temos bastante menos peregrinos a deslocar-se a Fátima e isso revela também a consciência dos portugueses de estarem a cumprir estas indicações".

Segundo o capitão, a situação está, para já, calma, apesar do início de algumas celebrações.

São este ano menos do que em anos anteriores, os que caminham em direção a Fátima, pelo que a GNR vai estar particularmente atenta às aglomerações no exterior do Santuário.

A Operação Trindade vai prolongar-se até terça-feira, para garantir que as regras são cumpridas junto ao Santuário de Fátima.