Fátima testa plano de contingência em missa com lotação esgotada

O Santuário de Fátima implementou este domingo, na celebração dominical da Eucaristia no Recinto de Oração, as medidas adicionais ao plano de contingência que preparou para a peregrinação do 13 de outubro.

Em declarações à Renascença, a porta-voz do Santuário, Carmo Rodeia, explica que as portas foram encerradas "já quase no final da celebração, por volta do meio-dia, algo que já estava previsto no plano de contingência”.

No início da Missa, com a presença de cerca de seis mil peregrinos, capacidade máxima prevista no plano de contingência implementado para a peregrinação, os participantes foram convidados a “cooperar” no “esforço que Portugal inteiro é chamado a fazer” para travar a propagação da Covid-19.

"Os peregrinos de Fátima têm tido um comportamento absolutamente exemplar, quer os que vêm, quer os que ficaram em casa", continuou a porta-voz. "Hoje não ficou ninguém de fora, no sentido de ficarem em aglomerado à espera de um momento para entrar".



Durante o resto do dia, os peregrinos têm permissão para entrar e andar à vontade no Santuário. "Aquilo que queremos é que as pessoas estejam sempre em segurança, com esta contingência adicional de que, durante as celebrações, não podem estar na assembleia mais de seis mil pessoas", rematou Carmo Rodeia.

O reitor do Santuário de Fátima, que presidiu à celebração, saudou a assembleia e falou da impressão de “dispersão” provocada pelas medidas implementadas.

“É verdade que olhando para este largo recinto de oração, dá-nos a impressão de estarmos dispersos, por causa do distanciamento que nos é recomendado por motivos de saúde”, disse o padre Carlos Cabecinhas.

“Sentimo-nos profundamente unidos, na mesma fé, nesta certeza de que o Senhor está no meio de nós”, acrescentou o sacerdote.

Na sua homilia, o reitor falou da Mensagem de Fátima como “um veemente apelo a responder generosamente ao convite de Deus a uma vida de comunhão, de profunda união com Ele”.

“Que a nossa vida manifeste a vontade de acolhermos o convite que Deus nos dirige à comunhão com Ele, o desejo de sermos coerentes com a fé que professamos”, afirmou ainda.

Durante a celebração, o padre José Nuno Silva, capelão do Santuário de Fátima, pediu aos participantes que seguissem as indicações de vigilantes e acolhedores, em particular nas procissões.

O Santuário de Fátima estima a presença de 6 mil peregrinos no recinto da Cova da Iria, “numa área útil de 48 000m2, o que equivale a uma média de 8m2 por pessoa”, segundo as “medidas adicionais ao Plano de Contingência para a peregrinação de 12-13 de outubro” e já fez marcações no solo, “áreas circulares de ocupação”, onde poderá estar apenas um número limitado de pessoas coabitantes.

O acesso faz-se através de oito entradas; os peregrinos são conduzidos às áreas de ocupação antes do início da celebração e só podem sair das mesmas no final das cerimónias, com recomendação de respeito pelas distâncias de segurança.