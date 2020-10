Covid-19. Hospital de São João volta a ter tendas de triagem

O Hospital de São João, no Porto, reativou seis tendas para a triagem avançada de doentes com sintomas de Covid-19.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte daquele hospital portuense.

A mesma fonte confirma que a medida se deveu a uma maior pressão dos serviços de urgência, sendo que as tendas funcionam, assim como um aliviar para estes serviços.

A iniciativa acontece numa altura em que Portugal bateu o recorde de infetados com o novo coronavírus, ao registar 1646 novos casos num só dia, este sábado.

O aumento do número de infetados tem afetado outras unidades hospitalares do país, como é o caso do Hospital Beatriz Angelo, em Loures. Esta unidade tinha atingido a capacidade máxima para receber pessoas infetadas e, sabe-se agora, duas dessas pessoas foram encaminhadas para o Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.

Também o serviço de pneumologia do Hospital Amadora-Sintra deixou de receber novos doentes depois de terem sido detetados cinco casos de covid-19 entre doentes.

Este sábado, o presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública já tinha alertado que a resposta do Serviço Nacional de Saúde “não é ilimitada” e salientou que se as infeções por covid-19 continuarem a aumentar pode ser difícil prestar cuidados.

“Sendo verdade que já se esperava, que havia uma evolução do número de casos, pelo facto de se verificar não devemos ficar menos preocupados”, afirmou Ricardo Mexia à agência Lusa, assinalando que Portugal regista um “número elevado de casos” de covid-19.