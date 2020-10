Ala Pediátrica do S. João e Centro Materno-Infantil do Norte recebem Prémio D. António Francisco

O Prémio D. António Francisco, no valor de 75 mil euros, será entregue este ano a duas unidades emblema do Sistema Nacional de Saúde: à nova Ala Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João (que ainda está em construção) e ao Centro Materno-Infantil do Norte, do Centro Hospitalar Universitário do Porto.

A atribuição do prémio representa “uma homenagem e um agradecimento ao Serviço Nacional de Saúde e, em particular, às duas instituições de Saúde da cidade pelos serviços prestados em idade natal e pediátrica. Os projetos e as instituições cumprem de forma exemplar os objetivos do Prémio”, refere organização no comunicado de imprensa.

O júri do Prémio D. António Francisco foi constituído por Nuno Botelho, Presidente da Associação Comercial do Porto, o padre Manuel Fernando, Presidente da Irmandade dos Clérigos, e António Tavares, Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto.

A data da entrega do prémio, cujo valor será dividido em igual parte por ambas as instituições, será “comunicada oportunamente” no futuro.

A nova Ala Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João estará concluída em meados de 2021 e trata-se de um momento crucial no percurso da instituição de Saúde, que dará uma resposta de qualidade às crianças e jovens da região norte.

O Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN) é a unidade hospitalar com o maior número de partos na Região Norte, a segunda maior a nível nacional.