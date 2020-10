Olímpica Catarina Costa é campeã nacional em -48

A olímpica Catarina Costa, judoca que está em lugar elegível no apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 na categoria de -48 kg, sagrou-se este domingo campeã nacional.

A judoca da Académica de Coimbra foi uma das "coroadas" no segundo dia do campeonato nacional de seniores de judo, no Pavilhão Desportivo do Colégio da Imaculada Conceição, em Cernache, Coimbra, no dia dedicado às categorias mais leves, aos absolutos e aos paralímpicos.

Além de Catarina Costa, sagraram-se também campeões nacionais Joana Diogo (-52 kg), Wilsa Gomes (-57 kg), Rodrigo Lopes (-60 kg) e Sergiu Oleinic (-66 kg), enquanto Rochele Nunes e Vasco Rompão voltaram a subir ao pódio, no campeonato absoluto.

O Nacional foi a segunda competição oficial para os judocas após a paragem devido à pandemia da covid-19 e depois da realização há duas semanas da Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi.

Por equipas, o Sporting foi o vencedor, com oito medalhas (quatro de ouro, uma de prata e três de bronze), à frente de Benfica, com seis (duas de ouro, três de prata e uma de bronze) e da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, com seis (uma de ouro, duas de prata e três de bronze).

Em paralímpicos, o mais alto lugar no pódio coube a Margarida Mendes (-52 kg), Sérgio Mendes (-60 kg), Miguel Vieira (-66 kg), Djibrilo Iafa (-73 kg), Rúben Gonçalves (-90 kg) e João Dores (+90 kg).