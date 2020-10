Grande Prémio de França. Miguel Oliveira termina em sexto lugar

Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio de França em sexto lugar.

O piloto português arrancou na 12.ª posição na prova deste domingo, que ficou marcada pela chuva. De resto, esta foi a primeira prova à chuva do piloto da KTM em MotoGP.

Perdeu a quinta posição na última curva para o francês Johann Zarco.



A corrida foi vencida por Danilo Petrucci, sétimo vencedor diferente esta época. Valentino Rossi abandonou a prova na segunda curva.

Miguel Oliveira mantém, assim, a nona posição no Mundial de pilotos MotoGP, agora com 69 pontos. Com este resultado fica a 46 pontos do líder, Fabio Quartararo. O francês da Yamaha foi apenas nono na corrida deste domingo.

Andrea Dovizioso foi o piloto mais beneficiado na luta pelo título. O italiano foi quarto classificado e aproximou-se de Quartararo.

O piloto da Ducati é terceiro no mundial de MotoGP, a 18 pontos da liderança. O segundo classificado é Joan Mir, da Suzuki, com 105 pontos. O espanhol está 10 atrás de Quartararo e tem 8 de vantagem sobre Dovizioso.