Feirense – D. Chaves terá público nas bancadas

O jogo entre Feirense e Chaves, adiado da primeira jornada devido a casos positivos de Covid-19 entre os flavienses, vai realizar-se na próxima quinta-feira e com público nas bancadas.

Vão ser 500 os adeptos (10% da lotação) com acesso às bancadas do Marcolino Castro e, para evitar filas, a SAD do Feirense já esta segunda-feira.

O teste vai ser acompanhado pelas autoridades de saúde e há uma série de procedimentos a cumprir. O Feirense explica, em comunicado:

“No levantamento do bilhete todos os associados deverão estar munidos de cartão de cidadão e preencher um formulário de identificação, tal como cumprir as recomendações da Direção Geral de Saúde: distanciamento social, utilização de máscara e higienização das mãos.

No dia de jogo, as portas abrem às 18h30, será obrigatório respeitar os lugares marcados e haverá um distanciamento entre adeptos de três cadeiras vazias, sendo que, por cada fila de adeptos, haverá uma em cima e uma em baixo sem ocupação. A saída do estádio, após o apito final, será faseada com indicações do speaker e das forças de segurança”.

A partida está marcada para quinta-feira, às 20h00.